عماد الدين حسين: الرئيس السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة، فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني ليست جديدة، فالرئيس السيسي منذ إطلاقه الحوار الوطني كفكرة في 26 أبريل من العام الماضي، وحتى إصدار هذه التعليمات الأربعاء الماضي، يعد من أكبر الداعمين للحوار الوطني.

الرئيس السيسي أكبر الداعمين للحوار الوطني

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا اليوم»، أن الرئيس السيسي من أكبر الداعمين للحوار الوطني، وعبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، ولا سيما في مؤتمر الشباب في برج العرب منذ أسابيع قليلة، عندما تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني للحاضرين، ما الذي فعله الحوار الوطني منذ انطلاقه، فقال الرئيس نصًا بأنه ينتظر المخرجات وسيستجيب لها فورًا.

وأشار إلى أن تلك كانت أكبر إشارة دعم من الرئيس للحوار الوطني، ولا سيما استخدام صلاحيات الرئيس الدستورية والإفراج عن بعض المحبوسين والمسجونين، وكان يرفق ذلك بقول استجابة للحوار الوطني.

إشارات كثيرة ومتعددة للدعم

ولفت إلى أن الإشارات الداعمة من الرئيس السيسي كثيرة ومتعددة، وللأمانة والموضوعية، هي أكبر داعم وأكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني حتى هذه اللحظة.