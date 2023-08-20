تفاصيل وشروط برنامج «عاملة شغل».. فرص عمل للخريجات بكبرى الشركات

أعلنت جامعة المنيا، عن تفاصيل ومراحل وشروط الالتحاق بالنسخة الثانية من برنامج عاملة شغل، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» وعدد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

شروط الالتحاق ببرنامج عاملة شغل

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في تصريحات لـ«لوطن»، إن شروط الالتحاق ببرنامج «عاملة شغل» تشمل: أن هذا البرنامج متاح للخريجات اللاتي سيتخرجن عام 2023 من الهندسة والتجارة وعلوم الكمبيوتر والدراسات ذات الصلة، والتفرغ الكامل لمدة البرنامج لتحقيق أكبر استفادة، وأن تكون المتقدمة من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، طنطا، والمنيا.

مراحل برنامج عاملة شغل

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن برنامج «عاملة شغل» يتضمن 5 مراحل وهي: المرحلة الأولي الاستعداد للعمل، من خلال تنمية المهارات الشخصية والمهنية للطالبات ومساعدتهن في الحصول علي وظيفة في مجال مهني تنافسي.

المرحلة الثانية: التدريبات التقنية والزيارات الميدانية وتركز هذه التدريبات التقنية والعملية علي مسارات سلاسل التوريد والمبيعات والتكنولوجيا ثم تتوجه الطالبات في جولة بالعديد من مصانع الشركات الداعمة للبرنامج.

المرحلة الثالثة: المعسكر التدريبي التوظيفي، حيث سيقام المعسكر من خلال إجراء تجربة محاكاة مكان العمل لإتاحة الفرصة في تطبيق ما تم تعلمه وتحسين المهارات ومعرفة المهام المرتبطة بالقطاعات المعنية.

المرحلة الرابعة: منتدي التوظيف حيث ستتاح للطالبات المشاركات في البرنامج فرصة لحضور منتدي التوظيف حيث سيلتقين بممثلين من أكثر من 100 شركة في مصر لزيادة فرصهن في التوظيف بالوظائف المختلفة.

المرحلة الخامسة: التوظيف حيث ستحصل 46 خريجة علي فرصة للتدريب في قطاعات المبيعات بالتجزئة وقطاع التكنولوجيا في شركة فوادفون مصر، وستحصل 100 خريجة علي فرص تدريب وفرص عمل في بيسسيكو وشركة فوادفون مصر وأكبر الشركات في السوق المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة المنيا، اليوم، رابط التسجيل الإلكتروني للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" برعاية وزارة التعليم العالي (من هنا).