أحمد موسى يكشف موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء: الرئيس السيسي تدخل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل، وربما منتصفه على أقصى تقدير.

الرئيس السيسي تدخل لحل الأزمة

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لحل أزمة الكهرباء، ووجَّه وزيري البترول والكهرباء باتخاذ اللازم وتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أوروبا تتعرض خلال الأيام المقبلة لموجة حرارة غير مسبوقة وهناك تخوف من انتشار النيران بسبب الحرائق.

جفاف يضرب أوروبا

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشكلة جفاف تداهم فرنسا وبعض دول أوروبا أثرت في ري الحدائق ومياه غسيل السيارات وغيرها من أنشطة الحياة اليومية.