نقابة الصيادلة تشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة سبتمبر المقبل

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذى تنظمه وزارة الصحة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر المقبل، في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والشركاء الدوليين المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان والتنمية بمختلف دول العالم.

ووجهت النقابة دعوة للصيادلة أعضاء النقابة لحضور المؤتمر والتسجيل على الموقع الخاص بالمؤتمر «www.globalphdc.com»، علمٱ بأن ساعات المؤتمر معتمدة من المجلس الصحى المصرى بالمشاركة بعدد 18 ساعة.

تفاصيل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، حسبما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن تفاصيل المؤتمر.

وأشارت النقابة إلى أنه من المقرر إقامة معرض على هامش المؤتمر، يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.