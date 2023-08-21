تحليق 30 رحلة بالون تقل 700 سائح من مختلف الجنسيات في الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وهي من أكثر الرحلات الترفيهية التي يحرص على تجربتها السياح المصريين والأجانب لمشاهدة جمال وروعة وعظمة مدينة الأقصر البر الشرقي والغربي من أعلى نقطة.

وأوضح مصدر مسؤول، أن البالون يعتمد في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، لذلك يصنف ضمن سياحة المغامرات والتي يعشقها السائحون، لأنها تشبع فيهم روح المغامرة والإثارة.

رحلات البالون الطائر في الأقصر

وأضاف أن البالون الطائر، يحلق يوميًا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام السادسة صباحا، فيما تهبط أخر الرحلات في السابعة والنصف صباحًا بحد أقصى قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

رحلة البالون الطائر في الأقصر

وأشار إلى أن رحلة البالون تستغرق حوالي 35 دقيقة، يستمتع فيها السائحون بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي في الأقصر، ورؤية شروق الشمس والذي يعد أمتع ما يرى السائح على ارتفاع حوالي 3000 قدم.

يشار إلى أن البالون الطائر في الأقصر يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.