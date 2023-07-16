إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية اليوم

قررت سلطة الطيران المدني، تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر، صباح اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح

وأوضح «الطيب»، أن سرعة الرياح تسببت في إلغاء رحلات البالون الطائر، تحسبا لعبور البالون الطائر شرق النيل وتهديد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي، إذ لا ينبغي أن تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدة، لافتا إلى أن البالون مصنف ضمن أنشطة سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، ولا يهبط في مكان محدد فكل يوم في مكان مختلف.

2000 شاب يعملون 17 شركة بالون

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن أكثر من 2000 شاب من محافظة الأقصر يعملون في 17 شركة بالون، في وظائف مختلفة تتنوع ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم، بشكل غير مباشر وغير مباشر.

بالون الأقصر الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، مع عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.