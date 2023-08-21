«القاهرة الإخبارية»: الاحتفال بمرور 60 سنة دراما في العلمين الخميس المقبل

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مدينة العلمين تستعد لاستقبال مهرجان القاهرة للدراما يوم الخميس المقبل، لأول مرة على أرض العلمين بحضور عدد كبير من الفنانيين المصريين والعرب والأجانب، للاحتفال بمرور 60 سنة على أول عمل درامي مصري.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الجوائز على الفنيين وليس الفنانين فقط، واللذين قدموا الكثير لصناعة الدراما المصرية والعربية ومشاركة من الجمهور في التصويت للجوائز لجميع الفنانيين برئاسة الفنان يحيي الفخراني.

كما استعرضت مراسلة القاهرة الإخبارية أجواء فعاليات مهرجان العلمين، حيث أوضحت أن مدينة العلمين الجديدة تعيش أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، تضمنت سلسلة من الفعاليات المتنوعة والمختلفة، منها اختتام بطولة رالى السيارات أمس، والتي تأتي ضمن أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط.

سباقات للسيارات

ولفتت مراسلة القناة إلى أن هذه البطولة، تقام للمرة الثانية على التوالي بمدينة العلمين الجديدة، واستمرت لمدة 4 أيام في أجواء اسثئنائية، وكانت هناك 7 سباقات للسيارات متنوعة مع عروض للسيارات الكلاسيكية.

توزيع الجوائز على المشتركين في سباق السيارات

واختتمت البطولة بتوزيع الجوائز على المتسابقين والمشتركين بحضور عدد كبير من زوار العلمين، كما أن الجميع أشاد بالبطولة التي اتسمت بالتميز وحسن التنظيم، وكانت هناك أجواء تنافسية مختلفة والجميع أشاد بالتنظيم.

ونوهت الى أنه بعد إنتهاء بطولة السيارات، تبدأ بطولة التجديف والفولي بول ضمن فعاليات الأسبوع من المهرجان.

حفلات غنائية متنوعة

كما أنه من المقرر أن يشهد المهرجان حفلات غنائية مميزة للفنان العالمى راس، وحفل غنائي للباند كايروكي، والذي يحظى بجمهور كبير من الفئات العمرية المختلفة، كما تم استقبال الموسيقار المغربي أمين بودشار ضمن فعاليات المهرجان في حفل غنائي مميز بفرقته.