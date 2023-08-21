مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. المحسوسة تصل لـ46 درجة مئوية

سجلت مجموعة من محافظات الجمهورية، أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين، بحسب ما أوضحه تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن المحافظات التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين، إذ سجلت محافظة أسوان 45 درجة مئوية، والمحسوسة 46 درجة.

فيما سجلت محافظات قنا والأقصر وأبو سمبل 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة شلاتين 42 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، ومحافظتي سوهاج والوادي الجديد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة، أما مدينتي مرسى علم وشرم الشيخ سجلتا 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وسجلت شلاتين أعلى درجة حرارة صغرى اليوم الإثنين بـ31 درجة مئوية، تليها مدينة شرم الشيخ بـ30 درجة مئوية، وبعدها أبو رماد وحلايب ومرسى علم وسفاجا والغردقة بـ29 درجة مئوية.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

ولفتت إلى أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، على محافظات الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 33- 25.

- 6 أكتوبر 34- 24.

- بنها 33- 25.

- دمنهور 32- 25.

- وادي النطرون 33- 24.

- كفر الشيخ 32- 24.

- المنصورة 33- 25.

- الزقازيق 33- 25.

- شبين الكوم 33- 25.

- طنطا 32- 24.

- دمياط 31- 25.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 35- 22.

- السويس 34- 23.

- العريش 31- 24.

- رفح 31- 24.

- رأس سدر 36- 26.

- نخل 35- 21.

- كاترين 35- 18.

- الطور 34- 28.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30.

- الإسكندرية 32- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 31- 24.

- السلوم 34- 23.

- سيوة 36- 21.

- رأس غارب 37- 28.

- الغردقة 38- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 40- 29.

- شلاتين 42- 31.

- حلايب 37- 29.

- أبو رماد 38- 29.

- رأس حدربة 38- 28.

- الفيوم 36- 25.

- بني سويف 36- 24.

- المنيا 37- 24.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 41- 26.

- قنا 44- 27.

- الأقصر 44-27.

- أسوان 45- 28.

- الوادي الجديد 41- 25.

- أبوسمبل 44- 28.