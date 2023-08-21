الأقباط يحتفلون اليوم بالليلة الختامية لصوم العذراء

وسط احتفالات مليونية يختتم الأقباط اليوم احتفالية «صوم العذراء»، والذي انطلق من يوم 7 أغسطس، وسط ترانيم وتسابيح وقداسات إلهية.

احتفالات الليلة الختامية لصوم العذراء

ولمدة 48 ساعة، يحتفل الأقباط بالليلة الختامية لصوم العذراء استعدادا للاحتفال بعيد تذكار صعود العذراء، وتبدأ احتفالات الكنيسة منذ ليلة الاثنين بصلوات العشية وبعد ذلك ترديد تسابيح ومدائح العذراء والزفة بالأيقونات يليها تسبحه طوال الليل وسط احتفالات كبيرة وحضور آلاف الأقباط وحتى صباح يوم عيد تذكار صعود العذراء وصلاة القداس الإلهي في الكنيسة لينته بذلك صوم العذراء.

ومن المقرر أن يرأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، الليلة الختامية ليلة الاثنين، بدير السيدة العذراء بدرنكة، وسط حضور ما الالاف من الزوار للدير.

ويحتفل دير السيدة العذراء بدرنكة بمولد العذراء طوال فترة صوم العذراء بداية من 7 أغسطس وحتى 22 من نفس الشهر، ليتوافد ما يقرب من مليون زائر خلال أيام المولد للتبرك من مغارة العذراء بدير مرددين «السلام لك يا مريم»، حيث يعد آخر محطة في رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنه انطلقت رحلة العودة إلى «أورشليم»، أحد أهم المزارات السياحية والدينية على جبل أسيوط الغربي.