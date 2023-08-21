إخضاع منطقة «كرم سكرة» في برج العرب بالإسكندرية لقانون حماية الآثار

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح بموقع آثار كرم سكرة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثاررقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.

تبعات إخضاع المسطح لقانون الآثار

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه، لاحتمال وجود آثار بها.

تشكل لجنتان دائمتان

وأوضح «وزيري»، أنه تم تشكل لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار بقرار من الوزير وهما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتختص اللجنتان بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار بما فيها من تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التي يجريها المجلس.

مسطح موقع آثار كرم سكرة بناحية برج العرب

وجاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 3 أكتوبر 2021، أن المسطح جزء منه مشغول بالجبانات على مساحة 1556.34متر، ويتكون من عدة تباب قليلة الارتفاع يعلو سطحها مقابر مسلمين حديثة غير مستعملة وينتشر على معظم المسطح بعض شقف الفخار وعناصر معمارية تتمثل في بقايا أساسات من كتل من الحجر الجيري لبعض المباني غير واضحة المعالم وبقايا حجرة حديثة شيدت ببقايا الأحجار المتناثرة على السطح وكذلك بئر مياه جوفية مستغل حديثًا مشيد من الحجر الجيري، مرتبط به أحواض مغطاة بطبقة أسمنتية كانت تستغل في الغالب لسقي الحيوانات.