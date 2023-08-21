استقرار أسعار الذهب عالميا والأوقية تسجل 1900 دولار

استقر الذهب دون 1900 دولار للأوقية اليوم الاثنين، بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، حيث يستعد المستثمرون لتجمع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتوجيه التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة.

المزيد من رفع أسعار الفائدة

ووفقا لما نشره موقع trading economics، واجهت المعادن أيضًا ضغوطًا بعد أن أشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والتي صدرت الأسبوع الماضي إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة، قد يكون في المستقبل بسبب المخاطر الصعودية للتضخم.

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة

في غضون ذلك، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.45% عند التثبيت في أغسطس، لكنه أبقى على سعر القرض الأساسي لخمس سنوات دون تغيير عند 4.2%

وفي السوق الفعلي، قفزت الأقساط على الذهب في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2016 الأسبوع الماضي، في حين أن انخفاض الأسعار المحلية أعاد بعض المشترين في الهند، حسبما ذكرت رويترز.

سعر الذهب اليوم في مصر

واستقر الذهب فى مصر عند 2571 جنيها للشراء للعيار 24، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً، فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الآن 2250 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، إذ يعد الأكثر انتشارا في مصر بين المواطنين، ووبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1929 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1500 جنيهات للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2357 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 18000 جنيه للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.