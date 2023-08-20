الجنيه الذهب يخسر 1200 جنيه من قيمته خلال أسبوع.. والشعبة: اشتروا الآن

انخفاض كبير شهده قطاع الذهب خلال الأسبوع الأخير، بعد تراجع أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة في الأسواق المصرية، بحسب بورصة الذهب في حسابها الرسمي على مواقع الإنترنت والأسوق ومحلات الصاغة خلال التعاملات، الأحد الماضي.

خسارة 100 جنيه في ذهب عيار 21

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا، 2400 جنيه منذ أسبوع، في حين سجل ذات العيار في تعاملات اليوم 2250 جنيها، بخسارة وصلت لـ150 جنيها في أسبوع واحد، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب فى مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الأسبوع الماضي نحو 2742 جنيها للشراء، بينما وصل سعره اليوم لـ2571 جنيها للشراء، دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 19 ألفا و200 جنيه قبل أسبوع، ينما سجل سعره حاليا 18 ألف جنيه، أي بخساره بلغت 1200 جنيه في أسبوع واحد.

شعبة الذهب: الاستثمار في الذهب جيد

انخفاض أسعار الذهب الأسبوع الماضي، يراه هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، يعود إلى عوامل تتعلق بالعرض والطلب عليه، بخلاف وجود مبررات أخرى تتعلق بانخفاض جديد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّ «الاستثمار في الذهب جيد، وهو مخزن للقيمة».

وأوضح «جيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع محتمل آخر لسعر الفائدة على الدولار، سيؤدي لمزيد من التراجع في أسعار الذهب عالميا، وبنسب مختلفة من دولة لأخرى، مضيفا أنّ رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة على الدولار سيلقي بظلاله على أسعار الذهب.

تراجع أسعار الذهب مستمر حتى نهاية 2023

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنّ سوق الذهب سيشهد مزيدا من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة، وحتى نهاية العام الجاري، ناصحا المواطنين بشراء الذهب خلال فترات الانخفاض، ذلك لأن انخفاض أي سلعة أمر مشجع للشراء.