استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد بالتعاملات المسائية.. كم بلغ عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم الأحد، استقرارا في التعاملات المسائية، إذ يباع الجرام عيار 21 بـ2250 جنيهًا، وذلك بحسب بيانات بورصة الذهب.

ونرصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 في التعاملات المسائية، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في التعاملات المسائية، 2571 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 مبلغ 2250 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات المسائية، جاء بـ1929 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1500 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1286 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل 18000 جنيه، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وجاء سعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة بـ1889 دولارًا أمريكيًا.