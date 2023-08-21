استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023.. كم سجل عيار 21؟

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023 في الصاغة مع بداية التعاملات، استقرارًا ملحوظًا، إذ أن سعر الشراء لجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية بـ2250 جنيهًا، وفقًا لبيانات بورصة الذهب.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023 في الصاغة بالتعاملات المسائية، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب يمكن التعرف عليها كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في بداية التعاملات بـ2571 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين، في بداية التعاملات الصباحية، بـ1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 بـ1500 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1286 جنيهًا، وذلك للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات، 18 ألف جنيه، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

وبلغ سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1889 دولارًا أمريكيًا.