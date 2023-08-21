سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة.. «اعرف وصل كام»

قطاع كبير من المواطنين يتابع بشكل دائم ودوري أسعار الذهب يوميا للتعرف على المستجدات، إذ يُعد المعدن الأصفر أحد أبرز طرق الإدخار، لذا يستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بمحلات الصاغة، بحسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بالتعاملات الصباحية 2571 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2250 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، إذ يعد الأكثر انتشارا في مصر بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1929 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1500 جنيهات للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2357 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 18000 جنيه للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.