خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. تستغرق أقل من 24 ساعة

تتيح وزارة الحج والعمرة، خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023 عبر موقعها الالكتروني، توفيرا للوقت والمجهود، وذلك عبر تطبيقها المتاح على متاجر الهواتف الذكية «نُسك».

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023، وفق المعلن وزارة الحج والعمرة، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

ويمكن الحصول على تأشيرة العمرة الالكترونية، من خلال اتباع الآتي:

تقوم بالدخول على منصة «نسك» الإلكترونية أو من خلال الدخول بشكل مباشر من هنـا.

اختيار التقديم على التأشيرة.

حدد جنسيتك أو البحث عنها، والتي ستحدد ما إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن، أو إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا».

اختيار «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

اضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات: الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على: «الموسم» لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم اختيار «نوع الباقة» والتي تتضمن 3 فئات: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

والضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

تأشيرة العمرة الالكترونية 2023

ويمكن اصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، مع عدم وجود اشتراطات صحية، أو وجود محرم للسيدات أكبر من 45 عام.