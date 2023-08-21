فيلم «Barbie» يتراجع إلى المركز الثاني في شباك التذاكر.. حقق 1.2 مليار دولار

يواصل فيلم «Barbie» تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي حول العالم، بالرغم من تراجعه إلى المركز الثاني في قائمة إيرادات الأفلام اليومية على مدار الـ 3 أيام الماضية، وذلك بعد طرح فيلم «Blue Beetle»، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات يومية بلغت 6.7 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ 567 مليون دولار وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «Barbie» في شباك التذاكر العالمي إيرادات وصلت لـ 711 مليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات الكلية للفيلم مليار و279 مليون دولار، وبالتالي يفصل الفيلم 76 مليون دولار فقط عن لقب أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في 2023، بعد إزاحة فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie».

إيرادات «Oppenheimer» تتجاوز الـ 700 مليون دولار

وعلى الجانب الآخر، نجح فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان في الصعود إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي الأمريكي، وذلك بعد تراجعه إلى المركز الرابع، محققا 3.2 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي إيرادات الفيلم التي حققها على مدار 31 يوما، 717 مليون دولار.