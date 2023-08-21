تفاصيل إلغاء اختصارات القطارات السياحية من محطة شبرا الخيمة 

قررت هيئة السكك الحديدية، إلغاء اختصار القطارات السياحية بمحطة شبرا الخيمة وقيامها من محطة رمسيس بالقاهرة، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وقيام عدد آخر يوم الجمعة الموافق أول سبتمبر المقبل، مؤكدة استمرار أعمال تطوير مرفق السكة الحديد لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وحددت الهيئة في تقرير لها، القطارات السياحية المقرر إلغاء الاختصارات لها على أن يبدأ تحركها من محطة رمسيس، وهي:

- قطارا «946 – 959» سياحي «الإسماعيلية– القاهرة».

- قطار 941 سياحي «القاهرة - الزقازيق - المنصورة - دمياط».

- خط الشرق 966 سياحي «دمياط - القاهرة».

- قطارا «952 – 955» مكيف «بورسعيد - القاهرة».

- قطارا «810 – 809» سياحي «شربين - قلين - طنطا - القاهرة».

أما عن القطارات السياحية المقرر إلغاء اختصاراتها من محطة شبرا الخيمة يوم الجمعة الموافق أول سبتمبر، فهي:

- قطارا «964 – 969» سياحي «دمياط - القاهرة».

- قطارا «1914 – 1915» سياحي «المنصورة - القاهرة».

- قطارا «994 – 965» سياحي «دمياط - القاهرة».

- قطارا «956 – 945» سياحي «بورسعيد – القاهرة».

سبب إلغاء الاختصارات

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن سبب إلغاء الاختصارات هو انتهاء الهيئة من أعمال تطوير برج إشارات الشمال، مؤكداً لـ«الوطن»، أن وزارة النقل حالياً تعمل على تطوير أبراج الإشارات في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية وضمان أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

برج الإشارات الرئيسي

يذكر أن وزارة النقل، أعلنت دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة والمنطقة الاوتوماتيكية بين الكاب والتينة في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي «بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد – الزقازيق - أبو كبير»، مؤكدة أن استمرار مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.