مواطن يشكو وضع أدوات البوفية على أرضية أحد القطارات.. و«النقل» ترد

ردت وزارة النقل، على شكوى أحد المواطنين من قيام أحد عاملي البوفيهات بوضع أدوات البوفيه على أرضية قطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة، المتجه من القاهرة إلى سوهاج، وذلك في المنطقة بين عربتين من عربات القطار، وشكرت المواطن الذي صور الواقعة، حيث قدم لهيئة السكك الحديدية من خلاله نقدا بناءً هدفه تطوير آليات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّ هذه النوعية من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لا يوجد بها بوفيه للركاب، ودفعت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بعدد من العاملين بها، لتقديم خدمات متنوعة لركاب هذه النوعية من القطارات، لحين ورود الـ50 عربة بوفية المتعاقد عليهم مع شركة جانز مافاج المجرية، أخر هذا العام لتشغيلهم مع عربات قطارت الدرجة الثالثة المكيفة.

توجيهات على الفور عقب شكوى المواطن

وأشار بيان وزارة النقل إلى وجود توجيهات على الفور عقب شكوى المواطن من قبل رئيس وقيادات هيئة السكك بعمل بوفيه داخل آخر عربة للقطار موضوع الشكوى ثم تعميمها على باقي القطارات الدرجة الثالثة المكيفة، لحين ورود عربات البوفية الجديدة من المجر.

الانتهاء من عمل بوفيه بقطار 890 درجة الثالثة مكيفة

وأكدت وزارة النقل، أنه تم الانتهاء من عمل بوفيه بقطار 890 درجة الثالثة مكيفة «القاهرة- سوهاج» كما هو موضح بالصور بعد إزالة 14 كرسي من آخر عربة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وبما يليق بالمواطن المصري الذي يتسابق كافة العاملين في وزارة النقل لخدمته.