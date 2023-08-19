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استشارى مناعة: متحور كورونا الجديد متفرع من أوميكرون

كتب:

مريم جاد
10:57 م | السبت 19 أغسطس 2023
استشاري المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس

استشاري المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن متحور كورونا الجديد «إيريس»، هو متفرع من المتحور الرئيسي أوميكرون، وعقب انتشاره بصورة كبيرة في العديد من الدول تزايدت المخاوف من منظمة الصحة العالمية.

أعراض متحور كورونا الجديد إيريس

وقال الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن أعراض متحور كورونا الجديد «إيريس»، تتمثل في «ألم في العضلات، التهاب في الحلق»، موضحًا أن 70% من مصابي متحور إيريس لم تظهر عليهم أي مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة.

التمييز بين نزلات البرد ومتحور كورونا الجديد

وتابع: أعراض الإصابة بمتحور كورونا تتشابه كثيرا مع نزلة البرد، لافتًا إلى أن كل مصاب حاليا بنزلة برد يعتبر نفسه مصاب بمتحور كورونا الجديد «إيريس»، ويجب إجراء تحاليل «بي سي آر» للتمييز بين نزلة البرد وإيريس.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأوضح الأنصاري أن كبار السن هم أكثر الفئات تضررا من متحور كورونا الجديد «إيريس»، ومن المتوقع عدم العودة لاستخدام البروتوكلات العلاجية لمصابي متحور إيريس، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة يكون في الأماكن المغلقة.

وأكمل: متحور كورونا الجديد له العديد من الأسماء المختلفة، وهي متحورات فرعية لمتحور أوميكرون، قد تتسم بمجموعة من الأعراض المتعارف عليها أو ظهور أعراض جديدة.

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بقلم مريم جاد