زاهي حواس: الإعلان عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي في 2024

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

المتحف المصري الكبير

وأكد «حواس» في بيان له منذ قليل أن مصر سوف تفتتح قريبا أضخم مشروعا أثريا سياحيا في القرن الـ21، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد، ويعد المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن ال21، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته فى بناء هذا المتحف.

وأوضح «حواس» أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر، وليس لها علاقة بتاريخ مصر.

الاكتشافات الأثرية

وأعلن «حواس» أن العام المقبل هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي، وجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها حواس بمتحف بور بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها 2000 شخص داخل وخارج المتحف.

ويذكر أن حصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس علي جائزة الريادة في الآثار وذلك في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 7/31 إلى 8/1 بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة من عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة ورجال الآثار العرب.