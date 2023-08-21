«الداخلية» تكشف ملابسات اتهام رجل بقتل زوجته في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقليوبية، على يد زوجها، وجرى ضبطه، إذ تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة السيدة، وبها جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

خلافات عائلية تسببت في مقتل زوجة

بالانتقال والفحص وبسؤال والدها اتهم زوج المتوفاه، عامل، مقيم بدائرة المركز بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.