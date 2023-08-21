 تصاعد حرائق الغابات في كندا.. والسلطات: انتظروا أياما صعبة

تصاعدت وتيرة حرائق الغابات في كندا، لا سيما في مدينة ويست كيلونا، ومقاطعة ريتيش كولومبيا، في غرب البلاد، ليتضاعف عدد الأشخاص الذين شملهم أمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات إلى أكثر من 35 ألفًا، فيما حذرت السلطات من «أيام صعبة مقبلة»، بحسب صحيفة «جابان تايمز».

65 ألف شخص يخضعون للإجلاء أو ينتظرونه

وأعلنت مقاطعة بريتيش كولومبيا حالة الطوارئ، للتعامل المخاطر المتعلقة بالحرائق، حيث اجتاحت الحرائق الداخلية المقاطعة، ودمرت عشرات الممتلكات وأغلقت جزئيًا بعض أجزاء من طريق عبور رئيسي بين ساحل المحيط الهادئ وبقية غرب كندا.

وقال رئيس وزراء المقاطعة دانيال إيبي للصحفيين: «الوضع الحالي قاتم»، مضيفا أن حوالي 35 ألف شخص يخضعون لأمر إجلاء، وهناك 30 ألفا آخرون في حالة تأهب لعمليات الإجلاء.

وقال إيبي، إن المقاطعة في حاجة ماسة إلى المأوى لمن تم إجلاؤهم، وأن السلطات أمرت بحظر السفر غير الضروري لتوفير المزيد من أماكن الإقامة المؤقتة.

وعانت بريتيش كولومبيا من رياح قوية وبرق جاف في الأيام القليلة الماضية، بسبب كتلة باردة من الهواء تفاعلت مع الهواء الساخن، ما أدى ذلك إلى تكثيف حرائق الغابات الحالية وإشعال حرائق جديدة، وقال جراد شرودر، نائب مدير مركز مركز كاملوبس للإطفاء: «ما زلنا نعاني بعض الظروف الجافة والحرجة، وما زلنا نتوقع أيامًا أصعب في المستقبل».

موارد إضافية

وعقد رئيس الوزراء الاتحادي جاستن ترودو اجتماعا للوزراء الرئيسيين وكبار المسؤولين لمناقشة حرائق الغابات، حيث وافقت مجموعة الاستجابة للحوادث، التي اجتمعت للمرة الثانية الأسبوع الماضي، على إتاحة موارد إضافية لكل منبريتيش كولومبيا والأقاليم الشمالية الغربية.

وكان حريق خارج عن السيطرة في جنوب ريتيش كولومبيا، ونما بأكثر من مائة ضعف في 24 ساعة وأجبر أكثر من 2400 عقار على الإخلاء، وتركز الحريق حول كيلونا، وهي مدينة تبعد 300 كيلومتر شرقي مقاطعة فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وتحركت حرائق الغابات بسرعة كبيرة لدرجة أن عدد الأشخاص الخاضعين لأوامر الإخلاء ارتفع من 4 آلاف و500 شخص إلى 15 ألفا في ساعة واحدة، بينما كان هناك 20 ألفًا آخرين في حالة تأهب للإخلاء، وتمثل المقاطعة حاليًا أكثر من ثلث حرائق كندا النشطة البالغ عددها 1062 حريقًا.