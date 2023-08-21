القبض على شاب بحوزته مصوغات ذهبية مسروقة في الأزبكية

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأزبكية بقيادة المقدم محمد عبدالظاهر رئيس المباحث، على ضبط شاب بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة من أحد الفيلات بمحافظة الشرقية، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

سرقة مشغولات ذهبية

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة بالمنيا حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته مشغولات ذهبية، وبمواجهته اعترق بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب «التسلق وكسر الشباك».