«مديرية العمل بالقاهرة»: عقد ملتقى لتوفير 10 آلاف وظيفة

كشف أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، عن تفاصيل ملتقى التوظيف الذي سيتم تنظيمه في 29 أغسطس المقبل، حيث يتم التجهيز له منذ فترة، موضحًا أنه تم تنظيم ملتقى لذوي الهمم، وكل من تقدموا له تم تعيينهم، وهذه سابقة مهمة للغاية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ تم الإعلان عن أسماء المعينين في أسماء المنشآت.

ملتقى التوظيف يشمل الشباب

وأضاف «عزاز» خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن ملتقى التوظيف سيشمل الشباب من الجنسين، لكي يتم توفير وظائف لهم في الخدمات الهندسية والبيئية فضلا عن مجالات السياحة بواقع 10 آلاف فرصة لـ73 منشأة.

الوظائف المتوفرة والمتاحة بالملتقى

وتابع، أنه سيجري توفير وظائف لمهندسين ومدرسين في جميع التخصصات إلى جانب عمال وفني إنتاج ومدخلي بيانات، وكل هذه المهن كان يتم التجهيز لها من قبل، ولا يشترط سنا محددا.

وأكد، على إتاحة جميع الوظائف للجميع، والملتقى سيكون دون مقابل والخدمة مجانية، وفي الملتقى لدينا مركز تدريب في الشرابية، حيث يتم التدريب على 9 مهن، وإن لم يتم توفير فرص عمل لبعض الشباب سيتم تدريبهم حتى يفتحوا مشروعا مستقلا بذاته.