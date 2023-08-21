مستشار وزير التموين يكشف أسباب انخفاض الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، انخفاضا نسبيا في أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب والسبائك.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه برصد أسعار الذهب اليوم في مصر وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 نجده منخفضا عن الأسبوع الماضي، إذ تراوح سعر جرام 21 على مدار الأيام الماضية من 2230 جنيها حتى 2250 جنيها، ليصل سعره اليوم الاثنين لـ2220 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في تصريح لـ«الوطن»، أن انخفاض أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف التعاملات، خاصة بعد حدوث القفزة السعرية يوم 12 أغسطس الماضي، نتج عن آثار مبادرة الحكومة بالإعفاء الجمركي على واردات الذهب والمطبقة منذ شهر مايو الماضي والتي تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن قرار الحكومة بتطبيق المبادرة أدى إلى حماية سوق الذهب المحلي من حدوث ارتفاع غير مسبوق.

أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم 21 أغسطس 2023

وأوضح فرج، أن توافر خام الذهب في السوق المحلي الناتج من دخول الذهب بدون جمارك مع الوافدين من الخارج، سبب من أسباب الاستقرار الملحوظ في أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية.

وجاءت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 2245 جنيها، و2220 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 1920 جنيها، و1902 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

يبلغ سعر الجنيه الذهب 17920 للبيع، و17760 للشراء.