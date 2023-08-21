مايكل سيرا: مدير أعمالي رفض دوري في فيلم «Barbie» دون الرجوع لي

أدى الممثل الأمريكي مايكل سيرا واحدة من الشخصيات البارزة في فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جرويج، وهي شخصية «آلان»، وهو الفيلم الذي حقق ردود أفعال واسعة وإشادات نقدية إيجابية بجانب النجاح الكبير في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث قارب أن يكون الأعلى إيرادا في 2023 بعما حقق 1.2 مليار دولار.

وكشف مايكل سيرا تفاصيل مشاركته في فيلم «Barbie» المعروض حاليا في السينمات، قائلا إن مشاركته جاءت في اللحظة الأخيرة، «تلقى مدير أعمالي مكالمة للتحقق من توافري للمشاركة في الفيلم، واتصل بي وقال: (تلقيت مكالمة بخصوص فيلم باربي، تقوم جريتا جيروج بإخراجه ويتم التصوير في لندن لمدة أربعة أشهر، وأنا أخبرتهم أنك ربما لن ترغب في القيام بالدور لأنك ربما لا تريد الذهاب إلى لندن)»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

مايكل سيرا يكشف تفاصيل المشاركة في «Barbie»

وقال «سيرا»، إنه شعر بالصدمة من رد مدير أعماله، وطالبه بمكالمتهم مرة أخرى وإخبارهم أنه موافق على الانضمام إلى الفيلم وأداء الدور، وهو الأمر الذي لم يعجب مدير أعماله، ولعدم رغبته في خسارة الدور قام الممثل الأمريكي بالحصول على البريد الإلكتروني لمخرجة الفيلم من صديق مشترك بينهم، وأرسل لها رسالة يسألها إذا ما كانت الفرصة متاحة لمشاركته في الفيلم.

وتابع: «أرسلت لي لينك اجتماع زووم، وقالت لي أنها ستكون متاحة على مدار ساعة كاملة، واستطيع النقر على الرابط عندما أكون جاهز لنتحدث معا، وتحدثنا بالفعل وانضممت إلى الفيلم».