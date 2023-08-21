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«التضامن» تطلق رحلة الـ«1000 كيلو» في 9 محافظات للتوعية بالصحة الإنجابية

كتب:

منة عبده
03:41 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو»، تحت شعار «اسبقي بخطوة» في محافظات الصعيد، وذلك بهدف تمكين المرأة المصرية داخل المحافظات المستهدفة.

وكشفت الوزارة أنّ رحلة الـ«1000 كيلو» تستهدف الكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية، وطرق استخدام وسائل منع الحمل.

الهدف من رحلة الـ«1000 كيلو»

وأوضحت أن الرحلة تستهدف أيضا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون، بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

وأشارت أن رحلة الـ«1000 كيلو» ستجوب داخل 9 محافظات، والبداية من محافظة الإسكندرية يوم 15 سبتمبر المقبل، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

فعاليات مبادرة الـ«1000 كيلو»

ولفتت إلى أنها تستهدف ثلاث فعاليات داخل المحافظات المستهدفة، تتمثل الفاعلية الأولى في توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظات على عملية الكشف والمتابعة الدورية، والثانية تشمل تدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «اسبقي بخطوة» على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.