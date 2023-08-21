«التضامن» تطلق رحلة الـ«1000 كيلو» في 9 محافظات للتوعية بالصحة الإنجابية

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو»، تحت شعار «اسبقي بخطوة» في محافظات الصعيد، وذلك بهدف تمكين المرأة المصرية داخل المحافظات المستهدفة.

وكشفت الوزارة أنّ رحلة الـ«1000 كيلو» تستهدف الكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية، وطرق استخدام وسائل منع الحمل.

الهدف من رحلة الـ«1000 كيلو»

وأوضحت أن الرحلة تستهدف أيضا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون، بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

وأشارت أن رحلة الـ«1000 كيلو» ستجوب داخل 9 محافظات، والبداية من محافظة الإسكندرية يوم 15 سبتمبر المقبل، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

فعاليات مبادرة الـ«1000 كيلو»

ولفتت إلى أنها تستهدف ثلاث فعاليات داخل المحافظات المستهدفة، تتمثل الفاعلية الأولى في توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظات على عملية الكشف والمتابعة الدورية، والثانية تشمل تدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «اسبقي بخطوة» على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية.