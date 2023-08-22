خطيب بالأوقاف يوضح فضل قضاء حوائج المسلمين: لك أجر عظيم

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنّ الإسلام حث على التكاتف والتعاون بين المسلمين، وورد ذلك في السنة النبوية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «منْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

وقال الخطيب بالأوقاف في حديثه لـ«الوطن»، إنّ معنى لفظ «من نفَّس» أي فرَّج وأزال وكشف عن مؤمنٍ كربةً أي: شدة ومصيبة من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، وذلك مجازاة ومكافأة له على فعله بجنسه، كما أنّ من يسَّر على معسرٍ، أي: سهَّل عليه وأزال عسرته، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، وذلك مجازاة ومكافأة له بجنس عمله.

فضل ستر المسلم

وتابع: «ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، وذلك إنّ من ستر مسلمًا اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات، فإنه مأجور»، مشيرا إلى أن ذلك الأجر يكون بستره في الدنيا والآخرة، ولفت «الجمل» إلى أنّه ليس من لوازم الستر عدم التغيير، بل يغير ويستر.

حكم تتبع العورات

وشدد الخطيب بالأوقاف على أنّ مِن ستر المسلم عدمُ تتبع عوراته، بل إن تتبع عورات المسلمين علامة من علامات النفاق، ودليل على أن الإيمان لم يستقر في قلب ذلك الإنسان الذي همه أن ينقب عن مساوئ الناس ليعلنها بين الملأ.