للراغبين في التحويل من كلية لأخرى.. اعرف شروط تقليل الاغتراب

تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب التحويل من كلية لأخرى، شريطة أن تكون الكلية المحول منها بعيدة عن محل إقامته والكلية المحول إليها قريبة من محل إقامته فيما يعرف بتقليل الاغتراب.

ومع اقتراب فتح باب تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة الشروط الوجب توافرها للتقديم في مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية شروط تقليل الاغتراب وما يتعلق بتنسيق تقليل الاغتراب، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

شروط تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب

- التحويل لمرة واحدة فقط

-أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى من الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

- استيفاء قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات

- النسبة المقررة لتقليل الاغتراب 10% فقط وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها

نظام تقليل الاغتراب

وينقسم نظام تقليل الاغتراب إلى:

- التحويل إلى كلية غير مناظرة

- التحويل إلى كلية غير مناظره:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط.

يسمح للطالب المقبول في كلية خارج المنطقة الجغرافية التابع لها بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، دون النظر إلى الحد الأدنى لمجموع الدرجات المحدد في الكلية المطلوب التحويل إليها.

يشار إلى أنه في حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي للطالب، يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية ما خارج النطاق الجغرافي التابع له، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في المنطقة الجغرافية التابع لها.