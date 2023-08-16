«التموين» تحرر 100 محضر لمحلات خالفت ضوابط الأوكازيون الصيفي

حررت حملات وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات، 100 محضر للمحلات التجارية التي ثبت مخالفتها لتخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، وعدم التزامها بالتعليمات التي يقرها قانون حماية المستهلك، من إجمالي المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون حتى الآن.

عدد مخالفات الأوكازيون الصيفي 2023

من جانبه، قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنّ المحاضر التي تم تحريرها على المخالفين من المحلات على مستوى المحافظات خلال 10 أيام منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس الماضي، بلغت 100 محضر، تنوعت بين محاضر الدخول في التخفيضات دون تصريح رسمي من مديرية التموين، ومحاضر الإعلان عن تخفيضات وهمية للمواطنين، وذلك من إجمالي 2000 محل مشارك في الأوكازيون.

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي الذي انطلق في 7 أغسطس، يكون 6 سبتمبر المقبل، مع إلزام المحلات الحاصلة على تصريح الدخول في موسم التخفيضات، بالإعلان عن سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

وأضاف مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنّ محلات الملابس الجاهزة تأتي على رأس قائمة المحلات التي قدّمت تخفيضات الصيف والأكثر مشاركة، يليها محلات الجلود والأحذية والشنط والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.