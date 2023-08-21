فيلم «Oppenheimer» يحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى إيرادات في 2023

نجح فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان في الصعود مركزين في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات حول العالم في 2023، ليصعد من المركز السادس إلى المركز الرابع بعد وصول إيراداته الإجمالية لـ717 مليون دولار، متفوقا على فيلمي «Fast X» و«Spider-Man: Across the Spider-Verse»، اللذان حققا 686 مليون دولار و407 مليون دولار على التوالي.

ويسبق فيلم «Oppenheimer» في قائمة الأعلى إيراد خلال عام 2023، 3 أفلام فقط، يأتي في المركز الأول فيلم «The Super Mario Bros. Movie» محققا 1.3 مليار دولار، يليه في المركز الثاني فيلم «Barbie» بـ1.2 مليار دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بـ845 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Oppenheimer» رابع أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في أفلام كريستوفر نولان

كما يعتبر الفيلم في المركز الرابع في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في مسيرة المخرج كريستوفر نولان، بعد «The Dark Knight» الذي حقق 1.006 مليار دولار، و«The Dark Knight Rises» الذي حقق 1.08 مليار دولار، يليهم فيلم «Inception» بـ837 مليون دولار.