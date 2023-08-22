أشرف زكي عن مهرجان القاهرة للدراما: الفن أكبر أداة من الممكن أن تروج للسياحة

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن مهرجان القاهرة للدراما، الذي يتزامن مع مرور 60 عاما على أول إنتاج لمسلسل درامي مصري، مشيرا إلى فخره بوجود مهرجان العلمين، وفعالياته الفنية، التي كان حريصا على حضورها.

أشرف زكي يتحدث عن مهرجان الدراما

وقال أشرف زكي خلال حديثه عن مهرجان القاهرة للدراما، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفن أكبر أداة من الممكن أن تروج للسياحة، نحن الفنانون والمبدعون أعتقد أننا نستطيع أن نعمل على تنشيط سياحة بلدنا، من خلال حضور الفعاليات الفنية، والتواجد المستمر في أي شيء يخص الفن ولصالح الفنانين.

وأضاف، «لذلك أكون متواجدا باستمرار لخدمة الفن والفنانين، وأيضا لتقديم مسلسلات كثيرة من أجل ترويج السياحة، وهذا كان يحدث منذ أيام أفلام المطرب عبد الحليم حافظ، حتى وقتنا هذ».

أشرف زكي يتحدث عن دور الفن

وتابع حديثه: «أنا في الحقيقة لم أستوعب حضور هذا الكم من الأجانب والأشقاء العرب لمهرجان العلمين، فكلما ذهبت إلى مكان وسئلت عن السياحة أخبروني أن هناك عدد كبير من الأشقاء العرب موجودين ويحضروا فعاليات المهرجان، وعلى سبيل المثال كنت مسافرا من القاهرة إلى العلمين من أجل بناتي لحضور حفل، ووجدت الطريق مزدحما بصورة كبيرة، فكل هذا يدل على النجاح الكبير الذي حدث بسبب مهرجان العلمين».