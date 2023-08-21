وزير الرياضة يفتتح «ملتقى بناء الوعي» بمشاركة 100 شاب وفتاة من 22 دولة عربية

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، فعاليات المُلتقي الثاني تحت شعار «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، بمشاركة 100 شابًا وشابة من 22 دولة عربية، المقام في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس الجاري، ويُنفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى: «أرحب بكل الشباب العربي، وكل الشكر والتقدير لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لتنفيذه هذا الملتقى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما أتوجه بالشكر والامتنان لجامعة الدول العربية علي دورها الكبير معنا للتواصل مع الشباب العربي».

اهتمام وزارة الشباب والرياضة في مصر بكافة الجهود

وتحدث وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، عن أهمية تضافر الجهود للنهوض بالشباب وإشراكهم في جهود التنمية، لافتًا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة في مصر بكافة الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز دور الشباب العربي، وذلك في ضوء اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على التعليم وترسيخ الفكر السليم لدى الشباب.

شهد الملتقى حضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، والدكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والوزير مفوض فيصل غسان، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور لفيف من الشخصيات العامة والمسئولين والنواب، وبعض من ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

حديث الشباب العربي لبناء الوعي

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الملتقى الثاني من حديث الشباب العربي لبناء الوعي، الذي يحمل شعار «الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي»، يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والمواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت لدعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات، واستثمرت في قدراتهم وطاقاتهم، التي أسهمت في تنمية المجتمع، مشيرًا إلي أهمية التواصل بين الشباب العربي، وترسيخ استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا الإطار، وذلك من منطلق حرص القيادة علي التواصل والتلاقي لمواجهة المتغيرات في العالم، خاصة وأن الحاضر والمستقبل سيكون بالشباب وللشباب.

ونوه الدكتور أشرف صبحي، إلى دعم الوزارة لكل حراك شبابي على كل المستويات منوها بالمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالشباب المصري في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، متسلحين بالعلم والفكر لمجابهة كافة التحديات العالمية.

التمكين الاقتصادي للشباب

واستطرد الوزير، أن الوزارة تعمل علي تكثيف تأهيل الشباب في مجال التعليم الفني وورش عمل تطوير الذات وإدارة الوقت، وكذا الجلسات التدريبية لتنمية المهارات الحياتية، بالإضافة إلي التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والنهوض بمستويات التشغيل من خلال نشر ثقافه العمل الحر وتاهيل الشباب لسوق العمل، ودعم التدريب في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، إن ملتقى حديث الشباب العربي في نسخته الثانية، يُعد تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس نحو بناء عقول الشباب العربي واعتبار عام 2023 عامًا للشباب العربي، واحتفالاً بمرور 20 عاما على التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وأشارت أبو غالي، إلى أن الملتقى يهدف لتعزيز العمل الشبابي العربي المشترك تجاه دعم الاقتصاد العربي، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، متقدمًة بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الدائم لتنفيذ كافة الفعاليات التي تهم شأن الشباب العربي، ولجهوده المثمرة على مستوى قطاعى الشباب والرياضة.