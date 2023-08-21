شركات السياحة: السماح بسفر المواطنين للعمرة بالبواخر بعد توقف 6 أعوام

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وسائل النقل المتاحة لسفر المواطنين المصريين للعمرة هذا العام ستكون عبر النقل الجوي والبحري، موضحا أنه لن تكون هناك رحلات عمرة عن طريق البر خلال موسم العمرة الحالي، موضحا أن وزارة السياحة والآثار حددت عددا من الضوابط للسماح لشركات السياحة بتسيير رحلات عبر البواخر، منها ضرورة وجود وكيل ملاحي سياحي معتمد، وضمان وجود آلية لاستمرار الرحلات.

وكان آخر عام سافر فيه المعتمرون المصريون للعمرة بواسطة البواخر في 2016، ولم يتم تنظيم رحلات عمرة بحرية من بعدها، وذلك لعدم وجود عدد كاف من البواخر على خط السويس جدة ، فضلا عن ارتفاع أسعار تذكرة السفر بها ما جعل الشركات تعزف عن تنظيمها.

تنوع في أسعار برامج العمرة والخدمات

وأضاف لـ«الوطن» أنه حال توافر الطاقة الناقلة من البواخر لنقل المعتمرين هذا العام، فإنه سيكون هناك تنوعا كبيرا في أسعار البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة عن طريق البواخر ستكون أقل من أسعار برامج العمرة التي تكون وسيلة السفر بها الطائرة.

عدد شركات المنظمة للعمرة هذا العام

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، ستكون أقل من التي قامت بالتنظيم العام الماضي بنحو 50%، موضحا أن عدد الشركات التي نظمت الرحلات خلال موسم العمرة 1445 هجريا بلغت نحو 1923 شركة، موضحا أن السبب الرئيسي للانخفاض المتوقع لأعداد الشركات المنظمة للعمرة هذا العام يعود إلى النظام الذى اعتمدته وزارة السياحة والآثار في منح التأشيرات للشركات، الذي يقضي بمنح تأشيرات العمرة دون وجود حد أقصى.