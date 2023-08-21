تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، على تباين في الأداء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.63%، في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 17920.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.92% عند مستوى 3674.77 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.55%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.55% عند مستوى 5399.36 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 674.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 78.344 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 1.219 مليار جنيه في نهاية التعاملات، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.