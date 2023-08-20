مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع.. و2 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاعات جماعية وسط مكاسب سوقية بلغت 2 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.36%، في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 18033.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35% عند مستوى 3641.45 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.3%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.3% عند مستوى 5369.99 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 483.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 58.482 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.221 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.