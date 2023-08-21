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مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التعاملات.. ومكاسب سوقية بـ5 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
11:27 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 21-8-2023، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.46%، في مستهل التعاملات عند مستوى 18116.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.72% عند مستوى 3667.6 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.62%  

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.62%، عند مستوى 5403.26 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 479.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 153.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 19.352 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.226 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة. 

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بقلم وليد عبد السلام