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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات.. والمكاسب السوقية 5 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
10:55 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات جلسة اليوم، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة طفيفة 0.31%، في مستهل التعاملات عند مستوى 18025.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.38% عند مستوى 3642.61 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.4%     

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.4%، عند مستوى 5375.34 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 194.1 مليون جنيه، من خلال التداول على 56.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 7.562 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.224 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

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بقلم وليد عبد السلام