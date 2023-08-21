رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تظهر خلال ساعات

تواصل اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، المشرف على التنسيق، أعمال فرز رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، من طلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك بعد أن أسدلت الوزارة أمس الستار على مرحلة تسجيل الرغبات 2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ستكون متاحة خلال ساعات عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، إذ يمكن وقتها لكافة الطلاب المرشحين للمرحلة، البالغ عددهم أكثر من 340 ألف طالب، الدخول للموقع لمعرفة نتيجة ترشحهم، منوهة إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ستنطلق خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، بأن عدد الطلاب المسجلين لرغبات تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بلغ حتى الآن أكثر من 1500 طالب وطالبة من جميع الشهادات وذلك وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.