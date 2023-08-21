تعرف على فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة

وصل مهرجان العلمين الجديدة لأسبوعه الأخير، إذ من المقرر انتهاؤه السبت المقبل الموافق 26 أغسطس، بعد أن شهدت فعالياته العديد من الحفلات التي أمتعت الجمهور، ونقلتها قنوات الشركة المتحدة لمن لم يحالفهم الحظ في حضور المهرجان، لنصل لآخر أيام المهرجان، الذي لا يزال يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، ونعرضها فيما يلي.

المهرجان ينتهى فى 26 أغسطس المقبل

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس المقبل من المهرجان، إقامة حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يترأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومن المقرر تقديم عشرات الجوائز خلال الحفل لأهم صناع السينما والدراما في مصر عن العام المنقضي، وذلك بعد أن تم استحداث جائزة خاصة للجمهور لأول مرة.

وسيكون يوم الجمعة المقبل يوما حفلا بالحفلات الغنائية الهامة، إذ يشدو لأول مرة الرابر العالمي، روس، في مدينة العلمين الجديد، في حفل غنائي ضخم، على أن يشاركه في الحفل فرقة شارموفرز.

حفل كاريوكي على مسرح الأرينا

أما يوم السبت المقبل، آخر أيام المهرجان، فسيكون الجمهور على موعد مع حفل «فريق كاريوكي» على مسرح «العلمين أرينا».