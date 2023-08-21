ناقد فني: لجنة تحكيم مهرجان الدراما في العلمين تضم أسماء كبيرة

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن استحداث جائزة لتصويت الجمهور في مهرجان الدراما المقرر انطلاقه في مدينة العلمين خلال الفترة المقبلة، أمر مهم لمعرفة آراء الشارع حول الأعمال الدرامية التي تعرض طوال العام، ولكن من خلال تصويت واضح تقوم به نقابة المهن التمثيلية، ليشارك الجمهور بشكل حقيقي.

وأضاف مصطفى الكيلاني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة تحكيم المهرجان خلال هذا العام، تضم أسماء كبيرة من صناع الفن، وهذا يضيف لجوائز المهرجان قيمة كبيرة، موضحًا أن العام الماضي كان يوجد لجنة مهمة للغاية أيضا، وكانت كلمة المخرجة أنعام محمد علي بالحفلة مهمة، وتحدثت على السياسات الصناعة، كما طرحت حلولا لحل قصور الموجودة بالصناعة، لذلك كان لابد وجود هذا العام لجنة تحكيم قوية.

مصطفي الكيلاني يكشف رأيه في مهرجان الدراما ضمن فعاليات العالم علمين

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة للدراما وجوده مهمة للغاية بمدينة العلمين، ونأمل تغطيته بقوة مثل مهرجانات السينما، إذ أن تنظيم مهرجان كبير للأعمال الدرامية وتقييمها، له دور مهم جدا، وشهدت الدورة الماضية للمهرجان الخروج بنتائج إيجابية، وكان مؤشرا جيدا للأعمال التي عُرضت.

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما يقام يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، المقام خلال الفترة الحالية بمدينة العملين، إذ ضم مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية لمطربي مصر والوطن العربي.