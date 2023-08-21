خدمات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع مول الأسمرات

عينت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع مول دايموند في الأسمرات بشارع الأسمرات بالقاهرة.

تنفيذ أعمال مشروع مول الأسمرات

وتستهدف الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية، مواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وجاء ذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول الأسمرات، عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات في الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، مما استلزم الغلق الكلي.

يأتي ذلك مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان، بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الاتجاهين، وذلك في مدة زمنية 48 ساعة اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023.

تعيين الخدمات المرورية

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.