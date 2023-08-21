عالم أزهري يوضح متاعب الآباء في تربية أبنائهم في عصر «السوشيال ميديا»

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ مهام تربية الأبناء في عصر السوشيال ميديا، تختلف عن الماضي، وتتداخل معها عدة عوامل، مؤكدا أن من عنده أطفال في العصر الحالي يشارك الإنترنت معه في تربيتهم، إضافة إلى المدرسة والرفاق والنوادي الاجتماعية، وكافة الأنشطة الأخرى التي يمارسها الطفل والأماكن التي يرتادها.

سلامة: تأثير التكنولوجيا والإنترنت على الأبناء

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «البيت» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ تأثير التكنولوجيا والإنترنت والانفتاح الرقمي على تربية الأبناء حاليا مثله مثل الصديق، وتأثيره على تربية الابن في الماضي، قائلا: «الإنترنت صديق سهل يروح الابن أو الابنة معاه أو يجيبه في أي لحظة.. يحمله إلى طريق الخير أو إلى طريق الشر وسهل إجابته على أي تساؤل أو رغبة بل سيقترح عليه بعض الاقتراحات الأخرى التي ربما تكون متوافقة مع أفكاره أو مخالفة لها».

الأطفال ومخاطر استعمال الانترنت

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ الأطفال قد لا يتعمدون إساءة استخدام الإنترنت، بل ربما يستخدمونه فيما ينفعهم، ولكن يصعب السيطرة بشكل تام على كل المحتوى المعروض من خلاله، مثل أن يفاجأ الابن أو الابنة بمشاهدة أشياء على الإنترنت سيئة بالصدفة، وذلك خلال متابعته لمحتوى هادف، وهنا يبرز عامل التوجيه والتربية.