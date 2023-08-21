سعر الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات.. كم يبلغ عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات الظهيرة تراجعا ملحوظا وصل إلى 5 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة لتسجل الأسعار في منتصف التعاملات استقرارا وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم الاثنين في منتصف التعاملات 2250 جنيها للشراء، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 2571 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1929 جنيها للشراء، وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل الآن 1500 جنيه، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في منتصف التعاملات 1286 جنيها بالنسبة للشراء.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة سجل 18000 جنيه للشراء، أما سعر الأونصة في مصر وصل إلى 79971 جنيها للشراء.