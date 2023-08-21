عالم أزهري يوجه رسالة للآباء: احذروا من «الفراغ» في تربية أبنائكم

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ مسألة إشغال الأبناء بما ينفعهم سواء محتوى مفيدا وهادفا أو رياضة وخلافه، وتوجيههم بشكل صحيح أساس التربية السليمة، محذراً من خطورة «الفراغ» على الأبناء.

سلامة: الفراغ والملل يفسدان الشباب

وأضاف «سلامة» خلال استضافته ببرنامج «البيت» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ علماءنا حذرونا في الماضي من الفراغ وآثاره، خاصةً على الشباب، «نفسك إن لم تشغلها بالحق.. شغلتك بالباطل»، حسبما يقول الإمام الشافعي – عليه رحمة الله - «إن الشباب والفراغ والجدة، أي الترف والوفرة وسهولة الحصول على أي شيء، مفسدة للمرء».

تعليم الأبناء دروسا مفيدة على الإنترنت

وتابع عالم الأزهر، أنه يمكن استخدام الإنترنت فيما يفيد الأبناء وتعلم الدروس ودورات عن الذكاء الاصطناعي، مع المتابعة الدقيقة لاستخدامهم للإنترنت ومعرفة إلى من يتحدثون وفيما يُستخدم، موصياً باستخدامه في مكان واضح وظاهر للجميع والمشاركة معهم في هذه الأنشطة لتشجيعهم ومتابعتهم.