النائب أيمن محسب: ما تمر به مصر حاليا لم يكن أحد يحلم به إطلاقا

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر أولويات الاستثمارات العامة، إن ما تمر به بمصر في هذه الفترة لم يكن أحد يحلم به إطلاقا، وهو ما يتمثل في فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقية والإدلاء بالآراء من قبل الخبراء ورجال الصناعة والمختصين، الذين اجتمعوا لطرح مشكلاتهم والبحث عن مساحات مشتركة وحلول لها، وهو ما وجد توافق كبير بينهم لم يكن متوقعا.

التشجيع الحقيقي للصناعة

وأضاف «محسب»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا لايف»، أن التوصيات الأخيرة التي سيصدر عنها قرارات في القريب العاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو من الحكومة مرتبطة بالتشجيع الصناعي الحقيقي، وفتح فئة الائتمان والتمويل للمشروعات الصناعية وأن يكون هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي بأن البنوك كلها تمنح تمويلات كبيرة للقطاع الصناعي لتشغيل المصانع المعطلة.

وأشار إلى أن هذا الأمر نادينا به لسنوات طويلة، إذ إن الحد الأقصى للائتمان أو الحصول على تمويل لفتح أو تطوير المصانع كان رقماً زهيداً، لا يتناسب مع تكلفة الآلات.