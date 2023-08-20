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رئيس جهاز الصالحية الجديدة يبحث مع المستثمرين إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

كتب:

أيمن حمزة
10:41 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز الصالحية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع المتوقفة عن مزاولة نشاطها بمدينة الصالحية الجديدة، للتعرف على المعوقات التي تسببت في توقف الأعمال، ومناقشة مقترحات الحل، وذلك بحضور مسؤولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين.

رئيس جهاز الصالحية يجتمع مع أصحاب المصانع المتوقفة

وخلال اللقاء، استمع المهندس «شاهين» إلى آراء ومقترحات أصحاب المصانع المتوقفة وسبل إعادة تشغيلها، ووعد ببذل الجهود والتواصل مع الجهات المختصة لعودة عجلة الإنتاج بتلك المصانع إلى العمل مرة أخرى.

وأوضح رئيس الجهاز، أن من بين المشكلات التي تم عرضها، مشكلة تسويق منتجات المصانع ولحل هذه المشكلة، تبنى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة مبادرة لتشجيع الشركات العاملة في المدينة، على التعامل مع منتجات المصانع الموجودة بالمدينة.

رفع كفاءة النظافة والتجميل

وفي سياق متصل، وجه «شاهين» رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية بمدينة الصالحية الجديدة، لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة، ولإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وفي ذات السياق، كثفت الإدارات المختصة بجهاز مدينة الصالحية الجديدة حملات النظافة والتجميل، وأعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتأكيد على تفعيل منظومة الجمع المنزلي وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى والحفاظ على نظافة الشوارع الرئيسية، مع استمرار أعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق، والتواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.