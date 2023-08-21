مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة.. تبدأ الخميس المقبل

أعلنت وزارة المالية، منذ أيام، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة، التي تبدأ هذا الأسبوع، تحديدا الخميس المقبل، الموافق 24-8-2023، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم 30 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الأيام المخصصة لصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لكل وزارة من وزارات الدولة، وجاءت كما يلي:

- يحصل موظفو وزارات المالية، والخارجية، والتخطيط، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والمديريات الخدمية في المحافظات، على المرتب أول أيام الصرف، الخميس القادم 24-8-2023.

صرف مرتبات العاملين بالدولة

كما يستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من يوم 27 و28 و29 من الشهر نفسه، وذلك داخل وزارات الإنتاج الحربي والداخلية، شئون مجلس النواب، والصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمديريات الخدمية بالمحافظات.