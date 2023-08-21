متخصص في شؤون التعليم: درجات تظلمات الثانوية «شبه منعدمة»

أكد الكاتب الصحفي محمود عبدالرحمن، المتخصص في شئون التعليم، أن الإعلان عن موعد نتيجة التظلمات الثانوية العامة 2023، غير محدد حتى الآن.

وقال محمود عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن درجات تظلمات الثانوية العامة 2023 «شبه منعدمة»، حيث إن أغلبية الطلاب الذين تقدموا بالتظلمات لم يحصلوا على أي درجات.

صدمة لطلاب الثانوية العامة بسبب نتيجة التظلمات

وتابع أن سبب عدم حصول الطلاب على أي درجات من نتيجة التظلمات، هو تصحيح ورقة إجابة الطالب 3 مرات، لذا كل طالب حصل على درجته من أول مرة وفقا لما تم إعلانه على المواقع الإلكترونية.

القصة كاملة لطالبين حصلا على 0%

وأوضح محمود عبدالرحمن، أن الطالبين اللذان حصلا على 0%، وبعد ذلك حصل كل منهما على 80%، يأتي بسبب تحرير محضر شغب ضدهما أثناء الامتحانات، موضحًا أن الطالبين قاما برفع مذكرة للشئون القانونية بالوزارة لرفع الحجب عن نتيجتهما، وما قيل حول حصولهما على 80% بسبب تظلمهما على النتيجة غير صحيح.